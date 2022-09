ECB verhoogt rente met 0,75 procentpunt tegen hoge inflatie

donderdag 8 september 2022 , 14:25

Bron: The Council of the European Union

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) gaat zijn belangrijkste rentetarieven met 0,75 procentpunt verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan. Het is de grootste renteverhoging door de centrale bank ooit. ECB-president Christine Lagarde komt later met een toelichting op het rentebesluit.

In juli werd de rente al met een half procentpunt verhoogd. Dat was de eerste renteverhoging door de ECB sinds 2011. De inflatie in het eurogebied is inmiddels nog verder opgelopen, door de aanhoudend hoge prijzen voor energie en levensmiddelen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. In augustus bereikte de inflatie een recordniveau van 9,1 procent op jaarbasis.

