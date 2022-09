ECB verhoogt rente met 0,75 procentpunt tegen hoge inflatie

donderdag 8 september 2022 , 15:33

Bron: The Council of the European Union

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) gaat zijn belangrijkste rentetarieven met 0,75 procentpunt verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan. Het is de grootste renteverhoging door de centrale bank ooit. ECB-president Christine Lagarde komt later met een toelichting op het rentebesluit.

In juli werd de rente al met een half procentpunt verhoogd. Dat was de eerste renteverhoging door de ECB sinds 2011. De inflatie in het eurogebied is inmiddels nog verder opgelopen, door de aanhoudend hoge prijzen voor energie en levensmiddelen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. In augustus bereikte de inflatie een recordniveau van 9,1 procent op jaarbasis.

De ECB verhoogde zijn prognoses voor de inflatie. Die zou dit jaar nu moeten uitkomen op gemiddeld 8,1 procent in de eurozone. Ook verwacht de ECB dat de economie later dit jaar en in het eerste kwartaal van 2023 zal stagneren. Voor heel 2022 rekent de bank op een groei van 3,1 procent. Voor volgend jaar wordt dan een afzwakking naar 0,9 procent voorspeld.

De hoge inflatie zet de koopkracht van huishoudens onder druk, wat weer de consumentenbestedingen raakt omdat mensen meer de hand op de knip houden. Dat zorgt voor schade aan de economie. Verschillende beleidsmakers van de ECB, onder wie president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank, hadden daarom al gepleit voor een sterkere renteverhoging om de inflatie aan te pakken. De ECB heeft een inflatiedoelstelling van 2 procent.

Door de hogere rente stijgen de leenkosten voor huishoudens en bedrijven. Daardoor wordt lenen duurder en dat zorgt er naar verwachting voor dat mensen en bedrijven wat minder geld uitgeven, waardoor de vraag in de economie afneemt en de prijzen op den duur minder hard stijgen. Wel kunnen banken de rente op spaarrekeningen gaan verhogen.

De Amerikaanse Federal Reserve is al langer bezig de rente te verhogen tegen de inflatie. De afgelopen twee keer ging dat ook met rentestappen van driekwart procentpunt en er wordt verwacht dat later deze maand weer een vergelijkbare verhoging komt van de Fed. Op de financiële markten is er vrees dat die agressieve renteverhogingen kunnen leiden tot een recessie.

Het Europese statistiekbureau Eurostat maakte woensdag nog bekend dat de economie van het eurogebied in het tweede kwartaal volgens een definitief cijfer met 0,8 procent is gegroeid op kwartaalbasis. Dat was sterker dan eerder gedacht. Bij een eerdere raming werd een groei van 0,6 procent gemeld.

