EU produceerde recordhoeveelheid zonne-energie deze zomer

BRUSSEL (ANP/DPA) - De Europese Unie (EU) wekte deze zomer meer zonne-energie op dan ooit tevoren, blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek. Binnen de unie werd tussen mei en augustus van dit jaar 99,4 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, 22 terawattuur meer dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit een rapport van de denktank Ember Climate.

De energie die extra is opgewekt via de zon, zou op de gasmarkt 29 miljard euro hebben gekost, zo is berekend. Van alle energie die tussen mei en augustus in de EU is geproduceerd kwam 12 procent van de zon, tegen 9 procent vorig jaar.

"Nu Europa wordt opgeschrikt door de gascrisis, brengt zonne-energie de broodnodige verlichting", stelde Pawel Czyzak, analist bij Ember Climate. Uit het onderzoek blijkt dat achttien van de 27 EU-landen hun eigen record braken als het gaat om hun aandeel in de geproduceerde zonne-energie.

Nederland staat bovenaan de lijst, met een bijdrage van 23 procent op het totaal. Daarna volgen Duitsland (19 procent) en Spanje (17 procent). Polen heeft de meeste vooruitgang geboekt bij het vergroten van zijn zonnecapaciteit. Dat land produceert 26 keer meer zonne-energie dan in 2018. De bijdrage van Polen aan het totaal in de EU was 8 procent.

