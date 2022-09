IEA: werkgelegenheid energiesector boven niveau voor corona

donderdag 8 september 2022 , 8:50

PARIJS (ANP) - De werkgelegenheid in de wereldwijde energiesector is dit jaar gestegen tot boven het niveau van vóór de coronapandemie. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn eerste banenrapport van de energiesector dat jaarlijks zal worden gepubliceerd. Het herstel is vooral te danken aan de banengroei in de sector duurzame energie.

Na de verstoringen als gevolg van de pandemie biedt de energiesector wereldwijd weer werk aan meer dan 65 miljoen mensen, ofwel ongeveer 2 procent van de totale beroepsbevolking. De olie- en gasindustrie, waarin de werkgelegenheid het sterkst afnam tijdens de coronacrisis, moet zich volgens het IEA nog wel volledig herstellen.

Door de opleving in het segment duurzame energie is deze sector nu goed voor meer dan de helft van alle banen in de totale energiesector. De olie- en gassector laat daarbij ook een opleving van de werkgelegenheid zien, met name door de ontwikkeling van nieuwe infrastructuurprojecten op het gebied van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Dat komt mede doordat Rusland de gastoevoer naar Europa grotendeels heeft afgesloten als vergelding voor de westerse sancties tegen het land vanwege de invasie van Oekraïne. Europese landen moeten daardoor meer lng gebruiken om dat te compenseren.

Meer dan de helft van de werkgelegenheid in de energiesector bevindt zich in de regio Azië-Pacific. Dit weerspiegelt de snel groeiende energie-infrastructuur in de regio en de toegang tot goedkopere arbeidskrachten. China alleen al is goed voor 30 procent van het wereldwijde energiepersoneel. Als gevolg van het streven om de CO2-uitstoot terug te dringen en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen verwacht het IEA dat het verlies aan banen in de sector fossiele brandstoffen zal worden opgevangen door de toename van de werkgelegenheid in de sector duurzame energie.

