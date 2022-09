Von der Leyen brengt Nederland uitsluitsel over coronamiljarden

donderdag 8 september 2022 , 3:30

Bron: European Commission

DEN HAAG (ANP) - Ursula von der Leyen maakt in Rotterdam bekend hoeveel geld Nederland zal ontvangen uit het Europese coronaherstelfonds. De voorzitter van de Europese Commissie brengt aan het eind van de middag een bezoek aan het Rotterdams Havenbedrijf, waar ze praat met onder anderen premier Mark Rutte en minister van Financiën Sigrid Kaag. Het kabinet hoopt voor 4,7 miljard euro aan subsidies te ontvangen.

Het bezoek van Von der Leyen beperkt zich niet tot een eenvoudig overleg met leden van het kabinet. Ze zal onder meer presentaties bijwonen over duurzame mobiliteit en op een elektrisch binnenvaartschip gaan kijken. Dat sluit aan bij de voorstellen die Nederland heeft ingediend: de helft van het geld moet naar duurzaamheidsdoelen gaan.

Het kabinet heeft in juli een vuistdik pakket met voorstellen ingediend bij de Europese Commissie. Dit Herstel- en Veerkrachtplan moest dienen om het coalitieakkoord te ondersteunen, zo was daarin te lezen. Het gaat naast ideeën voor verduurzaming ook om plannen op het gebied van stikstof, digitalisering, woningbouw, zorg, arbeidsmarkt en het tegengaan van belastingontwijking. De manier waarop het plan tot stand was gekomen, leidde nog tot irritatie in de Tweede Kamer. Die vond dat het kabinet meer had moeten overleggen met het parlement en de samenleving.

Nederland was het laatste land dat plannen indiende voor het Europese coronaherstelfonds. Dat kwam door de lange formatie. De voorstellen van de meeste andere landen zijn al goedgekeurd door de Europese Commissie. Alleen Hongarije is er nog niet uit, vanwege onenigheid over de rechtsstaat aldaar. Ook moeten de lidstaten nog instemmen.

Het Nederlandse kabinet gaat ervan uit dat de plannen het in beide stadia zullen redden. In totaal omvat het fonds 750 miljard aan leningen en subsidies. Nederland heeft alleen aanvragen ingediend voor subsidies.

