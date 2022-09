Eurocommissaris: snel EU-akkoord nodig over begrotingsregels

woensdag 7 september 2022 , 19:32

Bron: European Commission

BURSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie moet snel overeenstemming bereiken over een hervorming van de begrotingsregels om daarmee de markten gerust te stellen. Zeker nu het risico op een recessie in het landenblok toeneemt, zegt eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni. Hij wees daarbij in het bijzonder op de grote onzekerheden omdat niet zeker is of Rusland gas aan de EU blijft leveren.

Gentiloni sprak op een conferentie van de denktank Bruegel in Brussel. "Snel tot een gemeenschappelijke visie komen zou ook een sterk en geruststellend signaal aan de markten zijn", aldus de Italiaan. Gentiloni dient in de komende weken een voorstel in om het stabiliteits- en groeipact, de EU-regels die de nationale uitgaven beperken, te herzien.

Wijzigingen van de begrotingsregels zijn nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de hoge schuldenlast die landen hebben opgebouwd tijdens de coronacrisis. Verder leeft de noodzaak om te reageren op de erger wordende energiecrisis.

De lidstaten zijn het nog niet eens over de speelruimte die moet worden gelaten om investeringen op bepaalde vlakken, zoals verduurzaming of defensie, te bevorderen. Gentiloni zei dat versimpeling van de regels, meer zeggenschap voor nationale regeringen bij het voorstellen van begrotingstrajecten op middellange termijn, en betere handhaving nodig zijn bij de herziening.

Delen

Terug naar boven