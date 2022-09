Europese Commissie stelt prijsplafond Russisch gas voor

woensdag 7 september 2022 , 14:30

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie bepleit een prijsplafond voor Russisch gas en een verplichte bezuiniging op elektriciteitsverbruik tijdens piekuren in de EU-landen. Ook wil voorzitter Ursula von der Leyen dat de overwinsten van bedrijven die lage kosten hebben voor de opwekking van duurzame elektriciteit aan banden worden gelegd. Energiebedrijven die met fossiele brandstoffen elektriciteit opwekken en van de hoge olie- en gasprijzen profiteren, zouden een solidariteitsheffing moeten betalen.

De voorgestelde maatregelen moeten de vraag naar elektriciteit in de EU omlaag brengen en huishoudens en bedrijven compenseren voor de volgens Von der Leyen "astronomische" energienota's. De commissie gaat ook de staatssteunregels aanpassen zodat lidstaten zo nodig liquiditeitssteun kunnen bieden aan nutsbedrijven. Het prijsplafond moet ervoor zorgen dat Rusland minder geld voor zijn oorlogskas binnenkrijgt.

De Russische president Vladimir Poetin heeft al op de voorstellen gereageerd. Hij noemt een prijsplafond "dom" en dreigt de Russische gas- en olieleveringen aan de EU volledig te stoppen als het doorgaat. Von der Leyen zei dat deze reactie uit Moskou geen verrassing is. Ze noemde geen bedrag voor het prijsplafond. De voorstellen worden vrijdag op een extra bijeenkomst van de Europese energieministers in Brussel besproken. Volgens Von der Leyen is er sprake van een uitzonderlijke situatie "omdat Rusland een onbetrouwbare leverancier is en onze energiemarkten manipuleert".

De EU is sinds kort nadat Rusland eind februari Oekraïne binnenviel bezig zich minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Aan het begin van de oorlog kwam 40 procent van alle geïmporteerde gas in de EU via pijpleidingen uit Rusland, nu is dat nog 9 procent.

Brussel spoort de EU-landen aan versneld in hernieuwbare energie te investeren, elders alternatieven als vloeibaar aardgas (lng) te zoeken, te bezuinigen op het energieverbruik door bijvoorbeeld de temperatuur in openbare gebouwen te verlagen en te zorgen voor voldoende gasvoorraden voor de komende winters. Gemiddeld is de opslagcapaciteit in de EU nu al voor 82 procent gevuld, aldus de commissievoorzitter.

Delen

Terug naar boven