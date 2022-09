EU-parlement wil staatssecretaris horen vanwege opvangcrisis

woensdag 7 september 2022 , 12:18

Bron: PDC

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement wil staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) horen om opheldering te verschaffen over de "mensonterende situatie in Ter Apel" en de verlenging van de wachttijd voor gezinshereniging. De commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement wil bovendien weten hoe het kabinet denkt de opvangcrisis in Nederland op te lossen. Of Van der Burg op de wens van het Europees Parlement ingaat is nog niet bekend.

Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks) is de intiatiefnemer van de hoorzitting. Zij stelt dat de omstandigheden in Ter Apel en de langere termijn voor gezinshereniging in strijd zijn met Europese opvangregels en wetten. "Het is niet te rechtvaardigen dat de opvangsomstandigheden in Nederland zo ondermaats zijn terwijl we helemaal niet kampen met een uitzonderlijk hoog aantal asielzoekers", aldus Strik.

De LIBE-commissie wil Van der Burg dit najaar zo snel mogelijk aan de tand voelen, maar een precieze datum is nog niet vastgesteld. Van der Burg erkende vorige week al dat de situatie in Ter Apel moet verbeteren, nadat de Raad van Europa had geoordeeld dat mensenrechten in het geding zijn bij de opvanglocatie van het Groningse dorp. "De afgelopen maanden konden we niet voldoen aan de minimumeisen", zo zei hij. De staatssecretaris verwacht bovendien dat de situatie vanwege het recent ondertekende asielakkoord snel zal verbeteren. Zo werd onder meer afgesproken dat nareizigers tijdelijk niet naar Nederland mogen komen.

Opvallend is dat het Europese Parlement een staatssecretaris van een lidstaat op het matje probeert de roepen. In de Verdragen van de Europese Unie is namelijk niet een mandaat opgenomen waarmee het Europees Parlement nationale bewindspersoon kan verplichten tot verantwoording.

Bron: ANP

Delen

Terug naar boven