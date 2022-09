Nederlandse gasopslagen 80 procent vol, Europees doel gehaald

woensdag 7 september 2022 , 8:32

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse gasopslagen zijn gemiddeld voor meer dan 80 procent gevuld, meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarmee heeft ons land het Europese doel voor 1 november ruim op tijd gehaald. Landen van de Europese Unie verplichtten zichzelf hiertoe na de Russische inval in Oekraïne, om de energievoorziening veilig te stellen voor het geval dat Moskou de gastoevoer naar het Westen volledig afknijpt. In heel de EU zitten de gasopslagen gemiddeld voor 82 procent vol.

Minister Rob Jetten van EZK noemt het tijdig halen van het vuldoel "des te belangrijker nu we opnieuw zien dat Rusland gasleveringen om politieke redenen afknijpt". "We gaan de komende tijd door met vullen van de gasopslagen in Nederland zodat we een buffer hebben voor de onzekere tijden die Europa tegemoet gaat", voegt hij daaraan toe.

Rusland levert veel minder gas aan de EU dan voorheen. Zo ligt de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1 naar Duitsland voor onbepaalde tijd stil, formeel wegens een defect bij een pompstation. Daarvoor stroomde ook maar een vijfde van het gas dat normaal gesproken door Nord Stream 1 kan naar Duitsland. Europese leiders zeggen dat het om een politiek drukmiddel gaat en Rusland gaf inderdaad te kennen dat sancties tegen het land moeten verdwijnen om meer gas te leveren.

Gas is ondertussen ruim tien keer duurder geworden dan medio 2021, waardoor de roep om ingrijpen bij de energieprijzen voor huishoudens en bedrijven toeneemt. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie kondigde onlangs al ingrepen aan op de energiemarkt en zal binnenkort haar voorstellen uit de doeken doen.

Het kabinet moest bedrijven met flinke subsidies verleiden om de bergingen te vullen. Door de hoge prijzen is dat nu niet aantrekkelijk. Vorige maand werd bekend dat Jetten 210 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor het verder vullen van de berging bij het Noord-Hollandse Bergermeer. Die moet dan voor 90 procent vol zitten. Twee andere gasbergingen, in Grijpskerk en Alkmaar, moeten volledig worden gevuld. Nu zijn die twee opslagruimtes voor ruim 85 procent vol.

