Ingewijden: EU-landen eens over garantstelling bij leningen voor Oekraïne

dinsdag 6 september 2022 , 17:44

BRUSSEL (ANP) - EU-bronnen verwachten dat de ministers van Financiën vrijdag in Praag zullen instemmen met een financiële injectie voor Oekraïne ter waarde van 5 miljard euro aan leningen. Nederland en de andere 26 EU-landen zullen volgens ingewijden worden gevraagd garant te staan voor circa 70 procent van deze leningen waarvoor de Europese Commissie de markt op zal gaan. Dat moet, omdat er maar beperkte ruimte voor de zogeheten Macro-Financiële Bijstand (MFB) aan Oekraïne is op de EU-begroting.

De 5 miljard is een deel van de 9 miljard euro bijstand die de EU-leiders op een speciale Oekraïne-top eind mei overeenkwamen om het sinds de Russische invasie door oorlog geteisterde land te helpen lopende rekeningen te betalen. In het midden werd toen gelaten of dat giften of leningen zouden zijn. In juli werd na lang onderhandelen besloten 1 miljard vrij te maken als "hoogst voordelige langlopende lening". Dat geld is al overgemaakt naar Kiev.

De Europese Commissie komt naar verwachting vóór het ministeriële overleg vrijdag met een gedetailleerd voorstel over de beoogde 5 miljard bijstand en de garantstelling.

Minister Sigrid Kaag van Financiën heeft de Tweede Kamer vorige week geschreven dat de MFB "het gebruikelijke en meest gepaste instrument is voor financiële bijstand via de EU die past binnen de Nederlandse visie op Europese obligaties". Alle nationale parlementen moeten de bilaterale garanties goedkeuren.

De ministers zullen naar verwachting ook discussiëren over de resterende 3 miljard euro die voor dit jaar aan Oekraïne is toegezegd.

