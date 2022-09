Europese Commissie: inreizen vanaf maandag al moeilijker voor Russische toerist

dinsdag 6 september 2022 , 15:51

BRUSSEL (ANP) - Als het aan de Europese Commissie ligt, komen Russische toeristen vanaf maandag al veel moeilijker de Europese Unie binnen. Dan verdwijnen de gunstige visaregels voor Russen. Ook krijgen EU-landen het advies Russische toeristen achteraan te zetten in de vaak al lange wachtrij.

De EU-landen moeten nog wel met de plannen instemmen, maar ze hadden de Commissie zelf om voorstellen gevraagd. Een officieel fiat volgt nog deze week, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Ylva Johansson met grote stelligheid. "Dat betekent dat we maandag al een nieuw gemeenschappelijk visaregime hebben voor Rusland."

Nederland en EU-lidstaten die aan Rusland grenzen, wilden verder gaan en hebben tevergeefs bepleit om Russen geen enkel toeristenvisum meer te verstrekken. In de praktijk krijgen zij de ruimte om bij die situatie in de buurt te komen. Hun vaak al onderbezette consulaten zouden voortaan Russen met een belangrijk of nobel reisdoel, zoals dissidenten, journalisten en studenten, voorrang moeten geven boven plezierreizigers. Bovendien zouden ze veel scherper moeten gaan kijken of visa-aanvragers misschien een gevaar vormen. Door dat alles lijken toeristen niet gauw meer aan de beurt te komen.

