Eurobarometer: Burgers positiever over de EU

DEN HAAG (PDC) - Burgers hebben meer vertrouwen in de EU, zo staat in de Eurobarometer die vandaag gepubliceerd is. Volgens het rapport heeft 49% van de EU-burgers vertrouwen in de EU-instellingen, tegenover 47% vorig jaar. Ook zijn burgers overwegend positief over het EU-antwoord op de inval van Rusland in Oekraïne. De stijgende prijzen en de energietoevoer zijn de twee dingen waar burgers zich het meeste druk over maken.

Verder is het merendeel van de respondenten het eens met investeringen in duurzame energie, en het afbouwen van de afhankelijkheid van de energietoevoer van Rusland. Daarnaast geeft vier op de vijf respondenten aan recentelijk maatregelen te hebben genomen om het energieverbruik in te perken.

De Eurobarometer is een onderzoek van de Europese Commissie, verzocht door de afdeling communicatie. Deelnemers werden persoonlijk en online ondervraagd, in het geval van deze Eurobarometer in de periode tussen 17 juni en 17 juli. Aan het onderzoek deden 26.468 EU-burgers mee, uit alle 27 lidstaten.

