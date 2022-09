Tsjechisch voorzitterschap wil Europese asielprocedure hervormen

dinsdag 6 september 2022 , 11:28

DEN HAAG (PDC) - Het Tsjechisch Voorzitterschap van de EU wil onderhandelingen met het Europees Parlement starten om de asielprocedure te hervormen. Het doel van het pakket van hervormingen is dat dit proces sneller en beter gemaakt wordt en dat dit het onderlinge vertrouwen tussen lidstaten versterkt.

Het pakket werd in september van 2020 gepresenteerd door de Europese Commissie, maar volgens Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks) is er "tot nu toe nog nauwelijks aan gewerkt." Ook Sophie In't Veld (D66) is sceptisch: "we hebben minder dan anderhalf jaar, en als we dit willen voltooien moeten we meer doen dan alleen maar simpele hervormingen doorvoeren."

Eerder dit jaar werd in Praag tijdens de informele bijeenkomst van de ministers het doel gesteld om het pakket voor het einde van het mandaat van de huidige Commissie in 2024 klaar te hebben. Later in september zal het Tsjechisch voorzitterschap de daadwerkelijke hervormingen presenteren. Het is onduidelijk of dit significante hervormingen zullen zijn, aangezien andere ambitieuze hervormingen al jaren bij de Raad liggen, zonder enige vooruitgang.

