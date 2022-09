Premier Oekraïne: dankbaar voor EU-steun maar nog meer nodig

maandag 5 september 2022 , 17:05

BRUSSEL (ANP) - Oekraïne is de Europese Unie "zeer dankbaar" voor alle financiële en militaire steun sinds de Russische invasie in februari, en het toekennen van de status van kandidaat-lidstaat van de EU. Toch heeft Kiev meer materiële hulp nodig, waaronder wapens, zei de Oekraïense premier Denis Sjmihal in Brussel. Hij zei ook te hopen dat de EU-landen snel kunnen besluiten over de uitkering van een volgend deel van de beloofde 9 miljard euro.

In mei waren de EU-leiders overeengekomen om Oekraïne met 9 miljard euro te helpen lopende rekeningen te betalen, maar niet of dat in de vorm van giften of leningen zou zijn. In juli werd na lang onderhandelen besloten van het bedrag 1 miljard vrij te maken als "hoogst voordelige langlopende lening" voor het door de oorlog geteisterde land. "We hebben die 1 miljard binnen en hopen op een snelle volgende tranche", aldus Sjmihal. Die zou mogelijk 5 miljard euro bedragen. Hij riep ook op tot een totale importboycot van Russische energie en zei dat zijn land uit zijn voorraden gas kan aanbieden aan de EU.

Sjmihal ondertekende wel met de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, een akkoord over een pakket van 500 miljoen euro aan begrotingssteun voor Oekraïne. Dat geld is afkomstig van steuncampagnes en de donorconferentie in Warschau, en zal worden besteed aan huisvesting en onderwijs voor mensen die door de oorlog ontheemd zijn, en aan de landbouwsector in het land. Ook krijgt Oekraïne toegang tot fondsen voor verdere digitalisering van het land en werd een akkoord over douane- en belastingfaciliteiten gesloten.

Het was de eerste keer sinds Rusland Oekraïne binnenviel dat het EU-blok in Brussel met vertegenwoordigers van de Oekraïense regering een zogenoemde associatieraad had. De vorige was in februari, vlak voor de invasie. "We verkeren nu in een geheel andere situatie", aldus EU-buitenlandchef Josep Borrell. Hij zei blij te zijn dat Oekraïne nu kandidaat is voor het EU-lidmaatschap. "De EU zal Oekraïne blijven helpen zich te versterken, en een modern democratisch en onafhankelijk land op te bouwen."

