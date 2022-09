Von der Leyen roept Truss op brexitakkoorden te respecteren

maandag 5 september 2022 , 17:03

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen feliciteert de kersverse Britse premier Liz Truss met haar nieuwe positie en roept haar op de brexitakkoorden te respecteren. Op Twitter schrijft de Duitse dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk partners zijn. "Samen staan ​​we voor veel uitdagingen, van klimaatverandering tot de Russische invasie van Oekraïne. Ik kijk uit naar een constructieve relatie, met de volledige eerbiediging van onze overeenkomsten."

Londen dreigt al enige tijd eenzijdig het akkoord over Noord-Ierland op te zeggen door het zogeheten artikel 16 te activeren. Dat kan als er ernstige maatschappelijke of economische problemen ontstaan door de gemaakte afspraken en volgens de Britse regering is dat het geval. Eind juni werd zo'n stap door het Britse parlement, inclusief Truss, gesteund. Eerder dit jaar nog bezwoer Truss, toen minister van Buitenlandse Zaken, in Brussel "vastbesloten" te zijn om de situatie op een bevredigende manier op te lossen. Intussen kwamen de Britten allerlei bepalingen uit het zogeheten Noord-Ierse protocol niet na. Daarom is de Europese Commissie een aantal inbreukprocedures tegen het VK begonnen.

Na het vertrek van de Britten uit de Europese Unie werd afgesproken dat Noord-Ierland deel zou blijven uitmaken van de Europese interne markt, ondanks dat Noord-Ierland onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk. Anders zouden er opnieuw douanecontroles aan de grens met Ierland moeten komen. Een harde grens zou tegen het vredesakkoord indruisen dat de Britse en Ierse regeringen in 1998 sloten en een einde maakte aan het gewelddadige conflict tussen pro-Britse protestanten en pro-Ierse katholieken. Daarom moeten goederen die van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland gaan nu door de douane worden gecontroleerd in de lucht- en zeehavens van Noord-Ierland. Volgens de Britse regering is die afspraak onwerkbaar.

