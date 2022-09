Wopke Hoekstra wil dat de EU een 'cybermacht van wereldformaat' wordt

maandag 5 september 2022 , 16:49

DEN HAAG (ANP) - De Europese Unie moet een "cybermacht van wereldformaat" worden. Dat is nodig in de geopolitieke machtsstrijd die gaat komen, zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) tijdens de opening van het academisch jaar van de Universiteit Leiden.

De EU en haar bondgenoten moeten hun belangen veiligstellen. Ze worden al langer "uitgedaagd" door landen als China en Rusland. Die landen werken aan de "uitholling" van de internationale rechtsorde. Dat ondermijnt de stabiliteit in de wereld en om daar wat aan te doen is een "assertieve diplomatie en een actief buitenlandbeleid" nodig, aldus Hoekstra.

Dat betekent ook dat Nederland zich moet voorbereiden op een nieuw tijdperk. Daarbij zal de oorlog in Oekraïne en het tegengaan van de Russische agressie een jarenlange inzet vergen, waarschuwde hij. "De dreiging strekt verder dan Oekraïne: Poetin is een imperialist die niet vanzelf zal stoppen."

Naast deze zichtbare oorlog in Oekraïne is er "een onzichtbaar front": de cyberdreiging. Als het hier misgaat, zijn de gevolgen volgens hem "potentieel enorm". En de landen van de EU worden dagelijks al vele malen digitaal aangevallen. Brussel heeft zijn inziens maar "één optie" en dat is een cybermacht worden.

Europa wil onafhankelijk zijn van andere landen en dat moet zeker gebeuren op chipgebied, vindt Hoekstra. Dat is nodig omdat de economie van de EU daar steeds zwaarder op rust. "Vrijwel ieder aspect van ons leven wordt mogelijk gemaakt door deze technologie", aldus Hoekstra. Daarom is het "cruciaal" dat de grondstoffen voor chips worden veiliggesteld.

Om steun van andere landen te krijgen in de machtsstrijd met Moskou en Beijing is het ook van belang dat het Westen op mondiaal niveau "meer oog (krijgt) voor de belangen van onze gesprekspartners". Veel landen voelen zich namelijk "beter gehoord en bediend door onze geopolitieke rivalen China en Rusland".

