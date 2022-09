Eurocommissaris: Nederland kan geen enkele energie-optie negeren

maandag 5 september 2022 , 15:15

Bron: European Commission

EINDHOVEN (ANP) - Eurocommissaris Thierry Breton roept Nederland op geen enkele mogelijkheid om aan energie te komen op voorhand te laten liggen. Ook het toch weer opvoeren van de gaswinning in Groningen dus niet. Elk EU-land moet doen wat het kan om de hele EU door de energiecrisis te helpen, zegt hij.

Het kabinet wil slechts in allerlaatste instantie overwegen de Groningse gaskraan toch weer wat verder open te zetten. Die moet eigenlijk volgend jaar helemaal dichtgaan.

Maar de EU heeft zoveel op haar nek dat alle lidstaten samen de schouders eronder moeten zetten, benadrukt Breton in een toespraak aan de Technische Universiteit Eindhoven. "Elke lidstaat moet zijn verantwoordelijkheden nemen en alle maatregelen nemen die nodig zijn om de vraag naar Russisch gas te verminderen." Geen EU-land kan volgens hem in zijn eentje de coronacrisis aan, militair op eigen benen staan, overgaan op een duurzame economie of onafhankelijk worden van energie uit Rusland.

Dat vergt "moeilijke beslissingen", erkent de Eurocommissaris voor de Interne Markt. "Dat merken jullie hier, met het opvoeren van de stroomopwekking met steenkool of de heroverwegingen over de gaswinning." Maar met de "gasschok" die Europa doormaakt "moeten we onszelf hoe dan ook niet laten weerhouden van het verkennen van alle opties die op tafel liggen".

Andere EU-landen slikken ook bittere pillen, voert Breton aan in zijn rede voor de opening van het academisch jaar. België en Duitsland bijvoorbeeld, die lijken te moeten terugkomen van hun afscheid van kernenergie. Soms kan dat een kortstondige stap terug zijn, bijvoorbeeld voor het klimaat of het milieu. Maar zonder solidariteit slaat Europa zich volgens hem niet door de opeenstapeling aan crises.

Buren als Duitsland en België ontvangen nog steeds Gronings gas. Als ze komende winter zonder gas komen te zitten, kunnen ze een beroep doen op Nederland. Maar het opschroeven van de gaswinning in Groningen kan nieuwe aardbevingen veroorzaken, waarschuwt toezichthouder SodM.

