Commissie tegen lidstaten: bereid nieuwe covid-19 strategieën en maatregelen voor

maandag 5 september 2022 , 13:22

Bron: European Union, 2021 / Piero Cruciatti

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie heeft richtlijnen bekend gemaakt waarin lidstaten worden opgeroepen om nieuwe strategieën en maatregelen voor te bereiden ter bestrijding van het coronavirus in de aankomende winter en herfst.

In de richtlijnen roept de Commissie lidstaten op om in te spelen op de huidige ontwikkelingen rondom het coronavaccin en om ervoor te zorgen dat er voor de herfst en winter weer genoeg beschikbare vaccins in de lidstaten zijn voor een nieuwe vaccinatieronde. De Europese Unie probeert daarnaast zelf een voorraad vaccins beschikbaar te hebben zodat Europese burgers beschermd zijn tegen mogelijke nieuwe varianten.

Naast de bevoorrading van de vaccins focust de Commissie zich ook op een sterke vaccinatiestrategie. Lidstaten worden aangemoedigd om nationale strategieën binnen de EU af te stemmen en om te overwegen risicogroepen met voorrang te vaccineren. Deze strategieën, zo stelt het advies, moeten al worden opgezet voordat een mogelijke nieuwe golf er is.

Tot slot identificeert de Commisse een aantal gebieden die extra aandacht nodig hebben in een volgende coronagolf. Zo worden lidstaten geadviseerd te investeren in goede monitoringssystemen om meer over het virus te weten te komen, in de toekomst te voorkomen dat scholen gesloten worden en worden ze aangemoedigd om de capaciteit en kwaliteit van de gezondheidszorg te versterken.

Bron: Europese Commissie

Delen

Terug naar boven