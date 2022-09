Charles Michel naar Qatar om te praten over gasleveringen

zondag 4 september 2022 , 14:49

Bron: The Council of the European Union

DOHA (ANP/RTR) - Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, gaat deze week naar Qatar om te praten over gasleveringen aan Europa en over de Europese energiecrisis. Dat meldde een overheidsfunctionaris in Qatar. Naar verwachting brengt Michel dinsdag een bezoek aan Qatar.

Europese landen zoeken naar alternatieven voor Russisch gas vanwege de oorlog in Oekraïne en Qatar is een van de belangrijkste exporteurs van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) ter wereld. De Golfstaat levert nu vooral veel gas aan Aziatische afnemers en wil ook veel meer gaan leveren aan Europa. Vanwege de gascrisis zijn de Europese energieprijzen zeer sterk gestegen.

Volgens de overheidsfunctionaris zal Michel in de Qatarese hoofdstad Doha ook praten over andere vraagstukken, waaronder de oorlog in Oekraïne en over Afghanistan en Iran.

