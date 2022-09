Gazprom stuurt via andere route gas naar Europa

zaterdag 3 september 2022 , 12:01

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom stuurt via een andere route aardgas naar Europa. Dat meldde het bedrijf nadat het vrijdag aangaf dat de belangrijke Nord Stream 1-pijplijn door technische problemen langer dicht is.

Zaterdag vloeit 42,7 miljoen kubieke meter aardgas via Oekraïne naar Europa, door een andere pijplijn. Dat is iets meer dan de 41,3 miljoen kubieke meter aardgas die vrijdag door de Soedzja-pijplijn kwam, maar zal nog niet genoeg zijn om de gasleveringen die nu gemist worden door de dichte Nord Stream 1 te compenseren.

Woensdag sloot Nord Stream 1 al, formeel wegens onderhoud voor de duur van drie dagen. Vrijdag meldde Gazprom dat het een olielek had ontdekt bij apparatuur tijdens werkzaamheden aan de Nord Stream 1. Gazprom zegt een pompsysteem van een compressorstation bij Portovaya, in de buurt van de Finse grens, te hebben uitgeschakeld. In zo'n station wordt gas onder hoge druk gezet zodat het door de pijpleiding door de Oostzee naar Duitsland kan vloeien. Het is volgens Gazprom niet te zeggen wanneer er weer gas zal stromen door Nord Stream 1.

In Europa werd eerder de mededeling dat de Nord Stream 1 dicht moest wegens onderhoud met scepsis ontvangen. Klaus Müller, de baas van de Duitse toezichthouder voor de energietoevoer Bundesnetzagentur, vond die uitleg vanuit een technisch oogpunt onbegrijpelijk. Het Duitse Siemens Energy, dat normaal gesproken het onderhoud van de Nord Stream 1-turbines pleegt, zei dat zo'n lek normaliter de pijplijn niet stil zou moeten leggen.

Het bedrijf zei ook dat er andere turbines zijn in het compressorstation om de Nord Stream 1 in bedrijf te kunnen houden.

Gazprom zei dat Siemens Energy klaar is om te helpen bij de werkzaamheden, maar dat er nergens plek was voor het bedrijf om de reparaties uit te voeren, aldus het bedrijf in een verklaring via Telegram. Volgens Siemens kunnen de werkzaamheden ter plekke uitgevoerd worden en zijn ze "binnen de grenzen van routine-onderhoudswerk".

Gazprom verlaagde de toevoer van gas naar Duitsland via Nord Stream 1 voor de sluiting van woensdag al tot 20 procent van de maximale capaciteit. Ook hiervoor droeg het gasconcern technische problemen als reden aan. Die zou Gazprom niet kunnen verhelpen door westerse sancties. Europese leiders zien het dichtdraaien van de Russische gaskraan vooral als politiek drukmiddel.

