Brussel: Nord Stream 1 onder valse voorwendselen dicht

BRUSSEL (ANP/DPA) - De Europese Commissie beschuldigt het Russische staatsbedrijf Gazprom ervan de gasstromen via de Nord Stream 1 pijpleiding onder valse voorwendselen stopgezet te hebben. Het gasconcern kondigde eerder op vrijdag aan de belangrijke leiding na gepland onderhoud langer dicht te moeten houden vanwege technische problemen. Brussel gelooft daar niet in en noemt Gazprom onbetrouwbaar.

"De aankondiging van Gazprom vanmiddag dat het Nord Stream 1 onder valse voorwendselen afsluit, is opnieuw een bevestiging van zijn onbetrouwbaarheid als leverancier", schreef een woordvoerder van de Europese Commissie vrijdagavond op Twitter. "Het is ook een bewijs van het cynisme van Rusland, dat er de voorkeur aan geeft gas af te fakkelen in plaats van contracten na te komen."

De reden dat de leiding langer dichtblijft is volgens Gazprom een olielek bij het compressorstation Portovaya. De gasstroom zal stil blijven liggen totdat het probleem is opgelost, aldus het bedrijf. De verwachting was dat er vanaf zaterdagochtend weer gas door de pijpleiding zou stromen na de afronding van de aangekondigde driedaagse periode van onderhoudswerkzaamheden.

