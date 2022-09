Gasvoorraden voor 77,5 procent gevuld, EU-norm bijna gehaald

vrijdag 2 september 2022 , 11:41

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse gasvoorraden zijn voor 77,5 procent gevuld. De in de Europese Unie verplichte 80 procent per 1 november komt daarmee in de buurt. Energieminister Rob Jetten verwacht volgende week die grens te halen, zegt hij op Twitter. "Daarna blijven we doorgaan met vullen."

De lidstaten van de EU hebben in maart een verplicht vulpercentage van de voorraden afgesproken om tijdens de winter minder afhankelijk te zijn van importgas. Die zijn onder druk komen te staan toen de grote gasleverancier Rusland in februari Oekraïne binnenviel.

Het kabinet is van plan de gasopslagen zoveel mogelijk te vullen. De opslag bij Norg is het grootst en is voor 83 procent gevuld. Daarna kan het meeste gas worden opgeslagen in Bergermeer. Deze opslag is met 68 procent relatief het minst gevuld van alle opslaglocaties.

