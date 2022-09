VS: Iraanse reactie op atoomakkoord 'niet constructief'

vrijdag 2 september 2022 , 5:51

WASHINGTON/TEHERAN (ANP/AFP) - Kort nadat Iran in de nacht van donderdag op vrijdag reageerde op het laatste voorstel om het atoomakkoord nieuw leven in te blazen, lieten de Verenigde Staten al weten dat die reactie "niet constructief" is. De hoop dat een deal na anderhalf jaar onderhandelen binnen handbereik is, lijkt hiermee te zijn vervlogen.

Iran reageerde vrijdagochtend vroeg - zoals beloofd - op aantekeningen van de Verenigde Staten op een Europees voorstel om het atoomakkoord nieuw leven in te blazen. Enkele minuten nadat Europa deze reactie ontving en doorgaf aan de VS, kwam een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken al met een reactie: "We bestuderen het voorstel, maar helaas is het niet constructief".

Een bron zegt tegen het Amerikaanse Politico over het voorstel van Iran dat "het lijkt alsof we achteruit gaan". Wat er precies in de Iraanse tekst staat is niet duidelijk. Begin vorige maand presenteerde de EU een ontwerpovereenkomst voor een nieuw atoomakkoord, waar op 15 augustus door Iran op werd gereageerd, waarna de VS weer een reactie gaven. Iran was als laatste aan zet.

De VS zegden het atoomakkoord, dat het nucleaire programma van Iran beperkte, vier jaar geleden onder toenmalig president Donald Trump op. Teheran voelde zich daardoor niet meer gehouden aan de afspraken en hervatte onder meer de verrijking van uranium tot veel hogere concentraties dan nodig voor het opwekken van energie in nucleaire reactoren.

