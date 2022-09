De Telegraaf: Asieldeal EU mislukking

vrijdag 2 september 2022 , 3:16

Bron: flickr/Takver

MEDIAWATCH (DE TELEGRAAF) - Nederland slaagt er nauwelijks in om asielzoekers terug te sturen naar EU-landen waar ze al een asielprocedure hebben lopen. Dat blijkt uit gegevens van het ministerie van Justitie en Veiligheid, meldt De Telegraaf.

Van de bijna 4000 migranten die al in een ander EU-land asiel hadden aangevraagd, zijn er in 2021 maar 850 teruggegaan. Dat terwijl EU-landen met elkaar hebben afgesproken dat het eerste land waar een migrant asiel aanvraagt verantwoordelijk is voor de procedure. De uitvoer van deze Dublin-verordening wordt bemoeilijkt door reisbeperkingen door corona, personeelsgebrek bij migratiediensten in ontvangende landen en uitspraken van de rechter in Nederland, zo voert het ministerie aan.

In het asielplan van vorige week kondigde het kabinet aan meer in te zetten op vertrek van ’Dublin-claimanten’. Daarbij stelt het kabinet z’n hoop op een hernieuwd EU-plan. Toch blijkt het vaak de Nederlandse rechter die een stokje steekt voor het overdragen van asielzoekers aan EU-landen als Griekenland. Hoogleraar Europees migratierecht Jorrit Rijpma noemt het voornemen van het kabinet om meer werk te maken van de Dublin-verordening "wensdenken".

