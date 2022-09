Evacuatiecentrum voor Oekraïense patiënten geopend in Polen

donderdag 1 september 2022 , 15:24

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft in de Poolse grensstreek met Oekraïne een verdeelstation voor Oekraïense patiënten ingericht. Van daaruit kunnen zieke en gewonde Oekraïners naar ziekenhuizen elders in de EU worden gebracht.

Het nieuwe centrum in het Poolse Rzeszów "biedt patiënten uit Oekraïne een veilige plek voordat ze voor behandeling naar een ziekenhuis in een ander Europees land vliegen", laat de Europese Commissie weten. Rzeszów ligt vlak bij de Oekraïense grens en heeft een vliegveld dat sinds de Russische invasie een cruciale verbindingsschakel is geworden met het land.

Patiënten worden er helemaal nagekeken, ingeënt en 24 uur per dag verpleegd en kunnen psychologische hulp krijgen. Noorwegen regelt twee evacuatievluchten per week.

De Oekraïense gezondheidszorg staat door het voortslepen van de oorlog meer en meer onder druk. Sinds maart zijn er meer dan 1100 patiënten naar andere Europese landen overgebracht, ook naar Nederland.

