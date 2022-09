Zelenski: Europa is meer dan een uitgaanscentrum voor Russen

donderdag 1 september 2022 , 3:03

Bron: The Council of the European Union

KIEV (ANP) - De Oekraïense president Volodimir Zelenski is blij met de beslissing van de Europese Unie om het lastiger te maken voor Russische toeristen om een visum te krijgen. "Het is vernederend als Europa gezien wordt als een grote boetiek of restaurant", zei hij woensdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap.

Volgens Zelenski gaat het tegen alles in waar de EU voor staat als burgers van een land dat "de Europese waarden wil vernietigen" voor hun plezier door de unie kunnen reizen. "Europa is in de eerste plaats een gebied van waarden, niet van primitieve consumptie", aldus de president, die spreekt van "bloed op de bankbiljetten".

De EU besloot woensdag een overeenkomst uit 2007 die de visumaanvraag voor Russen vergemakkelijkte volledig op te zeggen. Voor een deel van de Russen, bijvoorbeeld leden van officiële delegaties en belangrijke zakenmensen, was de versoepeling al ongedaan gemaakt na de Russische invasie van Oekraïne.

Sinds de Russische inval zijn meer dan een miljoen Russen de landgrens overgestoken naar Finland en de Baltische staten. Ze gebruiken die EU-lidstaten vaak als tussenstation op doorreis naar de Rivièra of de winkelstraten van Milaan, omdat vliegtuigen uit Rusland niet meer welkom zijn in de EU.

Delen

Terug naar boven