EU maakt visumaanvraag voor Russen lastiger, maar niet onmogelijk

woensdag 31 augustus 2022 , 15:49

© Europese Unie

PRAAG (ANP) - De Europese Unie gaat de komst van Russen naar de EU bemoeilijken. Het aanvragen van een visum voor Russen wordt ingewikkelder, tijdrovender en duurder, hebben de EU-landen afgesproken.

Met name een aantal oostelijke lidstaten en ook Nederland wilden verder gaan. Zij wilden Russen helemaal geen toeristenvisa meer verstrekken. De landen vinden het onverteerbaar dat Russen onbekommerd in de EU kunnen gaan winkelen en op vakantie gaan terwijl Rusland oorlog voert in Oekraïne. Maar vooral Duitsland en Frankrijk vonden het te ver gaan om Russen helemaal te weren.

De EU zegt een overeenkomst uit 2007, die de visumaanvraag voor Russen vergemakkelijkte, nu volledig op. Dat zei EU-buitenlandchef Josep Borrell na afloop van een overleg met de buitenlandministers van de lidstaten. Voor een deel van de Russen, bijvoorbeeld leden van officiële delegaties en belangrijke zakenmensen, was de versoepeling al ongedaan gemaakt na de Russische invasie van Oekraïne.

Delen

Terug naar boven