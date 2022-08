Commissie wil tekst en uitleg over het asielplan van het kabinet

woensdag 31 augustus 2022 , 12:11

DEN HAAG (PDC) - De Telegraaf meldt dat de Europese Commissie Nederland heeft gevraagd om het asielplan toe te lichten. Dat moet de ergste nood bij de opvang van asielzoekers verlichten, en bevat ook maatregelen om de instroom van asielzoekers te verminderen.

De Commissie gaat na of die maatregelen wel in lijn zijn met Europese regels en afspraken. Het zou met name gaan om de voorgenomen aanscherping van de regels omtrent gezinshereniging.

Dat de Commissie om tekst en uitleg vraagt is normaal. De Commissie moet er op toezien dat Europese regels in alle lidstaten netjes worden nageleefd.

