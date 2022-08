Commissievoorzitter Von der Leyen roemt historische rol Gorbatsjov

woensdag 31 augustus 2022 , 4:01

BRUSSEL/NEW YORK/LONDEN/MOSKOU (ANP/AFP) - De reacties op het overlijden van Michail Gorbatsjov druppelen binnen. EU-chef Ursula von der Leyen noemde de voormalige en laatste leider van de Sovjet-Unie dinsdag "een vertrouwde en gerespecteerde leider".

"Hij speelde een cruciale rol in het beëindigen van de Koude Oorlog en het neerhalen van het IJzeren Gordijn. Dat maakte de weg vrij voor een vrij Europa. Zijn nalatenschap is er een die we niet zullen vergeten", schreef Von der Leyen dinsdagavond op Twitter.

De Amerikaanse president Joe Biden zei dinsdagnacht in een verklaring dat Gorbatsjov "een man met een opmerkelijke visie" en "een zeldzame leider" was. "Een leider met de verbeelding om te zien dat een andere toekomst mogelijk was en die de moed had zijn hele carrière op het spel te zetten om die toekomst te behalen. Het resultaat was een veiligere wereld en meer vrijheid voor miljoenen mensen."

VN-chef Antonio Guterres noemde Gorbatsjov "een unieke staatsman die de loop van de geschiedenis heeft veranderd. Hij heeft meer gedaan dan ieder ander individu om de Koude Oorlog tot een vredig einde te brengen."

De Britse premier Boris Johnson zei "de moed en integriteit" die Gorbatsjov toonde bij het beëindigen van de Koude Oorlog altijd te hebben bewonderd. "In tijden van Poetins agressie tegen Oekraïne blijft zijn onvermoeide toewijding aan het openen van de Sovjet-Unie een inspiratie voor ons allen", aldus de Britse premier.

De Russische president Vladimir Poetin uitte via een woordvoerder "diepe sympathie" richting de nabestaanden van Gorbatsjov. Hij zal familie en vrienden van de voormalige leider woensdagochtend een telegram sturen om zijn condoleances over te brengen.

Gorbatsjov stierf dinsdag op 91-jarige leeftijd na langdurige ziekte.

