Toch steun Duitsland voor bemoeilijken komst Russen naar EU

dinsdag 30 augustus 2022 , 18:28

Bron: The Council of the European Union

PRAAG (ANP) - De steun in de EU voor het bemoeilijken van de komst van Russen naar de Europese Unie groeit. Ook zwaargewicht Duitsland, een van de EU-landen met de meeste aarzelingen over het opzeggen van de soepele visumregeling voor Russen, is om.

De roep om meer Russen uit de EU te weren neemt toe. Onder meer de Baltische landen, die steevast harder optreden tegen grote buur Rusland bepleiten, vinden het onbestaanbaar dat veel Russische toeristen nog altijd naar Europa trekken. Ook Nederland wil niet langer toeristenvisa verstrekken. Alleen Russen die hun land ontvluchten of bijvoorbeeld in de EU willen studeren of familie willen bezoeken zijn wat Nederland betreft nog welkom.

Vooral Duitsland en Frankrijk vinden dat te ver gaan, onderstreepten ze aan de vooravond van een bijeenkomst van buitenlandministers in Praag nog eens. Er tekende zich een patstelling af, maar in het intrekken van de visumversoepelingen ziet Duitsland wel wat, zei buitenlandminister Annalena Baerbock bij aankomst. Dat zou "een heel goede brug" kunnen zijn om de tegengestelde opvattingen te verenigen, denkt ze.

Als de EU de visumovereenkomst met Rusland opzegt, moeten Russen meer betalen, meer doen en langer wachten voor een visum. Voor een deel van de Russen, bijvoorbeeld leden van officiële delegaties en belangrijke zakenmensen, is de versoepeling na de Russische invasie in Oekraïne al ongedaan gemaakt.

De kwestie belooft het overleg van minister Wopke Hoekstra en zijn collega's te zullen domineren. Landen als Litouwen hebben al gezegd geen genoegen te nemen met enkel het opzeggen van de soepele visumregeling.

Rusland dreigt intussen terug te slaan als de EU het Russische reizigers moeilijker maakt. "Zulke besluiten kunnen natuurlijk niet onbeantwoord blijven", laat het Kremlin weten. "Dit is een heel ernstige beslissing die onze burgers kan treffen." Brussel en de regeringen van EU-lidstaten zouden "een volstrekt gebrek aan redelijkheid" vertonen, "grenzend aan de waanzin".

