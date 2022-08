Scholz wil grootschalige veranderingen voor de EU, waaronder uitbreiding en einde van veto

dinsdag 30 augustus 2022 , 11:58

DEN HAAG (PDC) - Tijdens speech in Praag heeft de Duitse Kanselier Olaf Scholz zijn plannen voor hervormingen van de EU gepresenteerd. Zo wil hij een significante uitbreiding richting de Westelijke Balkan, Oekraïne, Moldavië en in de toekomst Georgië en een Unie met meer geopolitieke kracht. Scholz pleit bijvoorbeeld voor een gemeenschappelijk luchtverdedigingsysteem en militaire support voor Oekraïne.

Ook pleit hij voor een hervorming van de werking van de EU. Zo zouden de instituties een verandering moeten ondergaan om ze voor te bereiden op een EU met 30 of 36 lidstaten. Verder moet het mogelijk worden dat meerdere Eurocommissarissen op één beleidsterrein zitten, en zou de limiet van 751 Europarlementariërs in het geval van uitbreiding gehandhaafd moeten worden.

De verdeling van de hoeveelheid Europarlementariërs per land zou dus opnieuw moeten worden aangepast, zodat de stemmen per hoofd van de bevolking ongeveer gelijk zijn.

Daarnaast is Scholz niet per se tegen een verdragswijziging, mits dit de EU daadkrachtiger maakt. Ook is hij voor het opheffen van het veto op bepaalde gebieden, zoals het sanctiebeleid, buitenlandbeleid en mensenrechtenbeleid. In tegenstelling tot veel kleinere landen, waaronder Nederland, is Scholz ook voor het laten vervallen van het veto op het gebied van belastingen. Het afschaffen zou niet per direct gebeuren, maar langzaam afgebouwd worden.

De speech van Scholz is een reactie op de veranderde politieke situatie na de Russische invasie in Oekraïne en komt bijna vijf jaar nadat Macron zijn plannen voor de EU presenteerde tijdens een speech in de Sorbonne, waar ook hij pleitte voor een militair sterkere EU. Eerder kondigde Duitsland al aan om heeft €100 miljard te investeren in Defensie en zware wapens te sturen naar Oekraïne.

