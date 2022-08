Defensieministers kijken welwillend naar trainingsmissie Oekraïne

dinsdag 30 augustus 2022 , 4:34

PRAAG (ANP) - De defensieministers en buitenlandministers van de EU-landen komen voor het eerst na de zomer weer bijeen om de oorlog in Oekraïne te bespreken. De eersten bespreken onder meer een plan om Oekraïense militairen te trainen in naburige lidstaten. Dat krijgt steun, verwachten EU-bronnen.

Zo'n trainingsmissie zou een flinke omvang kunnen krijgen, voorzag EU-buitenlandchef Josep Borrell vorige week. Er is immers een grote oorlog aan de gang. Oekraïne zou onder meer hulp kunnen gebruiken bij het opleiden van scherpschutters en hospikken.

Het trainen van Oekraïense soldaten lag lang gevoelig, omdat de EU zich zo weer wat verder in de door Rusland begonnen oorlog mengt. Maar met mogelijk een enkele extra voorwaarde hier of daar moeten alle EU-landen zich achter het plan kunnen scharen, denken ingewijden. Het mandaat van de missie moet helder zijn en zij moet andere initiatieven niet in de weg zitten.

Later op de dag komen ook de buitenlandministers van de EU-landen bijeen in Praag. Zij buigen zich onder meer over het bemoeilijken van de komst van Russische toeristen naar de unie. Oekraïne en haviken in bijvoorbeeld de Baltische landen en Finland dringen daarop aan. Ze vinden het onbestaanbaar dat de Russische elite onbekommerd vakantie kan vieren in Europa terwijl de oorlog tegen Oekraïne maar doorgaat. Maar meer dan het wat lastiger en duurder maken van het bemachtigen van een visum voor de EU zit er volgens diplomaten voorlopig niet in.

