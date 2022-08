Defensieministers kijken welwillend naar trainingsmissie Oekraïne

dinsdag 30 augustus 2022 , 11:11

Bron: flickr/European Defence Agency

PRAAG (ANP) - De defensieministers en buitenlandministers van de EU-landen komen voor het eerst na de zomer weer bijeen om de oorlog in Oekraïne te bespreken. De eersten bespreken onder meer een plan om Oekraïense militairen te trainen in naburige lidstaten. Dat krijgt steun, verwachten EU-bronnen.

Zo'n trainingsmissie zou een flinke omvang kunnen krijgen, voorzag EU-buitenlandchef Josep Borrell vorige week. Er is immers een grote oorlog aan de gang. Oekraïne zou onder meer hulp kunnen gebruiken bij het opleiden van scherpschutters en hospikken.

Het trainen van Oekraïense soldaten lag lang gevoelig, omdat de EU zich zo weer wat verder in de door Rusland begonnen oorlog mengt. Maar met mogelijk een enkele extra voorwaarde hier of daar moeten alle EU-landen zich achter het plan kunnen scharen, denken ingewijden.

Het mandaat van de missie moet helder zijn en zij moet andere initiatieven niet in de weg zitten, benadrukken sommige lidstaten. En het is belangrijk dat de missie niet in Oekraïne, immers oorlogsgebied, plaatsvindt. Slowakije biedt volgens persbureau AFP aan gastheer te zijn voor de operatie.

Oostenrijk vraagt zich af of de Europese regels wel toelaten dat de trainingsmissie binnen de EU wordt opgetuigd. Eerdere soortgelijke operaties waren buiten de unie, memoreert defensieminister Klaudia Tanner. En ook als er geen juridische obstakels zijn, heeft Oostenrijk volgens haar nog wel wat vragen.

Haar Luxemburgse collega François Bausch is ook nog niet overtuigd. Hij oppert dat EU-landen de training misschien "sneller en flexibeler" zelf kunnen aanbieden, waarbij de EU zou kunnen coördineren. Want snelheid moet vooropstaan, vindt hij.

Borrell hoopt niettemin dinsdag in Praag overeenstemming te bereiken. Het eigenlijke besluit en de uitwerking van de missie volgen dan snel. De hoogste diplomaat van de EU houdt zich op de vlakte over hoe die eruit zal zien, maar "je kunt je wel indenken wat voor training" er zal worden gegeven. "Ze hebben alles nodig."

