Europese rechters vechten goedkeuring van Pools herstelplan aan

WARSCHAU (ANP/RTR) - Vier Europese rechtersverenigingen hebben de Europese Unie (EU) aangeklaagd omdat die het coronaherstelplan van Polen heeft goedgekeurd. Ze hebben bezwaar aangetekend bij het Europese Hof van Justitie, zeggen de verenigingen zondag in een verklaring.

De Europese Commissie ging in juni akkoord met de aanvraag van Polen voor 24 miljard euro aan subsidies en 12 miljard aan heel goedkope leningen. De commissie weigerde lang toestemming te geven omdat Polen de rechterlijke macht in het land niet onafhankelijk zijn werk zou laten doen, maar zwichtte na concessies van de regering in Warschau toch. Sinds Polen grote offers brengt om buurland Oekraïne door de oorlog te helpen en veel vluchtelingen opvangt uit dat land, werd het steeds moeilijker voor de commissie om de rug recht te houden.

Volgens de verenigingen moet het besluit van de EU worden teruggedraaid omdat de "mijlpalen die de Europese Commissie voor Polen heeft ingesteld als voorwaarde voor de betalingen te kort schieten bij wat nodig is om effectieve rechtsbescherming te verzekeren", staat in de verklaring. De verenigingen willen dat de EU de goedkeuring intrekt als het Europese Hof van Justitie ze in het gelijk stelt.

