Financial Times: EU wil aparte visaregeling met Rusland opschorten

zondag 28 augustus 2022 , 14:54

© Europese Unie

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is van plan een overeenkomst met Rusland op te schorten over het gebruik van visa. Op die manier wordt het voor Russen lastiger en duurder om de EU binnen te komen. Bronnen melden aan de Financial Times dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken deze week daarover besluiten.

De reden voor het besluit is de Russische inval in Oekraïne. "Het is ongepast voor Russische toeristen om in onze steden (...) te wandelen", zegt een hoge EU-functionaris tegen de Britse zakenkrant. "We moeten een signaal afgeven aan de Russische bevolking dat deze oorlog niet oké is, het is niet acceptabel."

Een klein aantal EU-landen, zoals Tsjechië, geeft sinds het begin van de oorlog geen visa meer uit aan Russische toeristen. Zij dringen al lange tijd in Brussel aan op een visumstop voor Russen. Ook de Oekraïense president Zelenski is daar voorstander van.

De aan Rusland grenzende Baltische staten en Finland willen Russische toeristen eveneens weren of doen dat al gedeeltelijk. Andere landen, zoals Duitsland, zijn voorzichtiger.

Een deel van de in 2007 gesloten overeenkomst tussen Rusland en de EU is sinds het begin van oorlog in februari al opgeschort, waardoor het voor Russische zakenlui en overheidsfunctionarissen moeilijker is geworden om de EU binnen te komen.

Delen

Terug naar boven