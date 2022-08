Kosovo en Servië leggen conflict over grensverkeer bij

zaterdag 27 augustus 2022 , 21:26

BRUSSEL (ANP) - Servië en Kosovo hebben het conflict over identiteitsbewijzen bij het oversteken van de grens bijgelegd. Dat heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell zaterdag in een verklaring laten weten. Beide partijen, vertegenwoordigd door respectievelijk president Aleksandar Vucic en premier Albin Kurti, waren eerder deze week tijdens overleg in Brussel niet tot overeenstemming gekomen.

Het akkoord betekent dat het grensverkeer tussen beide landen wordt vrijgegeven. Belgrado ziet af van de de introductie van in- en uitreisdocumenten voor mensen met een Kosovaars paspoort en andersom hoeven er ook geen formulieren meer te worden ingevuld. "Ik ben blij dat we een Europese oplossing hebben gevonden om het reizen tussen Kosovo en Servië te vereenvoudigen. Dat is in het belang van alle ingezetenen", aldus Borrell.

De kou is overigens nog niet geheel uit de lucht. Kosovo, sinds 2008 onafhankelijk, wil de Serviërs in het land verplichten voortaan met Kosovaarse nummerborden op hun auto rond te rijden. De regering in Pristina heeft de maatregel opgeschort tot eind deze maand. Servië ligt dwars. Borrell zei te verwachten dat Kurti en Vucic zich ook in deze kentekenkwestie pragmatisch en constructief zullen opstellen om tot een vergelijk te komen.

