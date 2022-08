Migratie-expert: 'Opschorten verplichting Turkijedeal is schadelijk én schandelijk'

vrijdag 26 augustus 2022 , 21:56

Bron: flickr/Takver

MEDIAWATCH (NOS/NIEUWSUUR) - Nederland schort tijdelijk de verplichting op om elk jaar 1000 vluchtelingen uit kampen in Turkije over te nemen, een Europese afspraak uit de zogenoemde 'Turkije-deal'. Dat zou volgend jaar tot 1000 minder asielzoekers moeten leiden.

Migratie-expert Gerald Knaus is de architect van de 'Turkijedeal'. Hij bedacht de overeenkomst die een einde moest maken aan de enorme migratiestroom richting Europa. Hij noemt het besluit van het kabinet "symboolpolitiek". "En niet erg constructief, omdat de aantallen vluchtelingen niet erg hoog zijn. Er is absoluut geen sprake van een noodsituatie, dus het is mij een raadsel waarom er ineens een crisis is in Nederland." Dat schrijft Nieuwsuur.

Hij noemt het schandelijk en zelfs schadelijk voor Nederland om zich niet aan de afspraken te houden. "We moeten ons grote zorgen maken over onze houding tegenover mensen die vluchten. Het verzet tegen asielzoekers neemt overal toe. Een rijk EU-land dat niet bereid is om kleine aantallen mensen op te nemen, dat geeft ook Turkije geen goed voorbeeld."

