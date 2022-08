Hofvijver augustus 2022: ‘Tweede Kamer en Europese zaken’

maandag 29 augustus 2022 , 13:00

Bron: Sandra Maikoe

DEN HAAG (PDC) - Organiseer een Europees semester, over het economisch en begrotingsbeleid, en experimenteer met 'gemengde commissies' van Kamerleden en burgers. Dit zijn enkele voorstellen van Afke Groen in de nieuwe Hofvijver om de Tweede Kamer beter te organiseren als publiek forum voor Europees debat.

De Tweede Kamer is een van de beter uitgeruste en actievere parlementen in de EU, maar toch spelen ook hier problemen met het democratisch toezicht en controle op Europese zaken ziet Groen. Er zijn weinig plenaire debatten over Europese zaken en de informatieachterstand op de regering is regelmatig te groot. Om dit te verbeteren moet de Kamer zich beraden op de 'Europawet' die er aan zit te komen.

Naast de functie van de Tweede Kamer als het gaat om Europese zaken, worden ook een hoop andere aspecten van de Kamer besproken in de nieuwe Hofvijver, zoals de groeiende versplinering en verruwde omgangsvormen. Dit en meer lees je in de speciale uitgaven van de Hofvijver over het functioneren van de Tweede Kamer.

