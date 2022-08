Bijna 1 miljoen Russen naar EU afgereisd sinds oorlog Oekraïne

donderdag 25 augustus 2022 , 20:15

Bron: WikiMedia/Meghas

WARSCHAU (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Sinds het begin van de Russische invasie zijn bijna 1 miljoen Russen naar EU-landen afgereisd, meldt het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. De cijfers komen op een moment waarop in meerdere lidstaten een discussie woedt over het wel of niet toelaten van Russische toeristen.

Sommige EU-landen beperken eigenhandig de afgifte van visa aan Russen, maar het gaat vooralsnog om een klein deel van de landen waaronder de Baltische landen en Tsjechië. Finland wil vanaf volgende maand beperkingen instellen.

Denemarken wil kijken of de Europese Unie met een gezamenlijk inreisverbod komt. Het verbod wordt in meerdere Europese landen overwogen. Rusland heeft kritiek geuit op het weren van Russische toeristen, volgens premier Kaja Kallas van Estland is een Europees toeristenvisum "een privilege en geen mensenrecht".

Ministers van de EU-landen bespreken de kwestie volgende week in Praag.

