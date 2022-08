Van der Wal: uitkoopregeling veeboeren vertraagd in Brussel

woensdag 24 augustus 2022 , 11:31

DEN HAAG (ANP) - Een nieuwe opkoopregeling voor veeboeren die moest helpen bij het verminderen van de stikstofuitstoot heeft vertraging opgelopen. Mogelijk komt de regeling voor de Europese Commissie neer op ongeoorloofde staatssteun, bevestigt stikstofminister Christianne van der Wal berichtgeving van NRC. De lopende regeling is om die reden verlengd tot december.

Het gaat om een regeling waarmee provincies geld kunnen krijgen om veeboeren uit te kopen: de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijen. "Als staatssteun ongeoorloofd is, moeten de boeren dat uiteindelijk terugbetalen. Dat is natuurlijk het laatste wat we willen", zegt Van der Wal.

Ze erkent dat de gesprekken met de Europese Commissie "iets langer duren dan gehoopt", maar zegt er ook van uit te gaan "dat het goed komt". De discussie gaat over "een aantal elementen, met name punten die staatssteun betreffen". Meer details deelde ze niet. Ook zei ze niet vooruit te willen lopen op de uitkomst van de gesprekken.

