Europese Commissie heeft geen volledig zicht op stikstofproblematiek EU-lidstaten

dinsdag 23 augustus 2022 , 11:04

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie heeft geen volledig inzicht in de stikstofproblematiek van de Europese lidstaten. Veel landen doen er geen onderzoek naar of geven de cijfers niet consequent door aan de Europese Commissie.

Dit komt omdat het doorgeven van stikstofcijfers niet verplicht is. Iedere zes jaar geven de lidstaten de kwaliteit van de beschermde Natura-2000 gebieden door, maar op basis van welke gegevens zij dit doen staat niet vast. Landen rapporteren wel regelmatig over 'landbouw' en 'bemesting', maar Nederland is het enige land dat de stikstofproblematiek consequent onderscheid.

Naast stikstof zijn er meer gegevens die ontbreken uit de rapportages. Zo voegen elf lidstaten de beoordeling van een deel van hun beschermde natuurtypen over en ontbreekt bij twaalf landen de bedreigingen voor de beschermde natuur. De gebrekkige data kan het gevolg zijn van een geldkwestie, maar ook de relatieve grootte van bepaalde Europese natuurgebieden speelt hierin een rol.

Bron: NOS

