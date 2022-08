EU hoopt op hervatting atoomoverleg na 'redelijke' reactie Iran

maandag 22 augustus 2022 , 16:40

Bron: The Council of the European Union

SANTANDER (ANP) - De onderhandelaars die het atoomakkoord met Iran nieuw leven in proberen te blazen, praten mogelijk al deze week verder, hoopt de Europese Unie. Iran stelt zich nu "redelijk" op, vindt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Hij bemiddelt tussen Iran en de VS, de belangrijkste tegenpolen in de onderhandelingen.

De tijd dringt om de overeenkomst te redden. Het lijkt buigen of barsten voor de VS en Iran, omdat Iran ondertussen doorgaat met zijn atoomprogramma en het akkoord daarmee steeds krachtelozer wordt. De bedoeling van de deal is dat het vervaardigen van een atoombom ver buiten bereik van Iran blijft. In ruil verlichten de VS en hun partners de sancties die ze Iran hebben opgelegd.

De VS zegden het akkoord vier jaar geleden op, waarna Iran zich niet meer aan de afspraken gebonden achtte. De EU probeert al meer dan een jaar om de twee partijen weer tot elkaar te brengen, maar dat gaat uiterst moeizaam. Borrell zegt dat zijn jongste voorstellen het hoogst haalbare zijn voor beide partijen. Teherans reactie daarop was volgens hem "redelijk", maar het is nog wachten op Washington. Daarom lukte het vorige week nog niet om de stilgelegde besprekingen te hervatten, zegt de hoogste diplomaat van de EU. Iran beticht de VS van getreuzel.

