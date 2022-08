D66-europarlementariër bepleit strafprocedure wegens Ter Apel

zaterdag 20 augustus 2022 , 21:50

Bron: European Union 2019: EP / Christian Creutz

DEN HAAG/BRUSSEL (ANP) - Sophie in 't Veld, de delegatieleider van D66 in het Europees Parlement, is voorstander van een strafprocedure tegen Nederland wegens de situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Daar slapen regelmatig grote aantallen asielzoekers buiten omdat de asielprocedure maar niet op gang komt en er te weinig slaapplekken zijn.

Het gaat om een zogenoemde inbreukprocedure, een zwaar instrument van de Europese Commissie. De Commissie wijst een lidstaat er in zo'n geval op dat ze zich niet aan de Europese regels houdt, en de staat, in dit geval Nederland, moet daarop reageren. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de Commissie een zaak bij het Europese Hof van Justitie beginnen.

In schriftelijke vragen aan de Commissie beschrijft In 't Veld de asielcrisis in Nederland en de schrijnende situatie waarin sommige asielzoekers terechtkomen. Ze vraagt aan de Commissie of de "opvangsituatie" volgens Europese regels verloopt. Ze vraagt zich af wat de Europese Commissie gedaan heeft om Nederland aan te spreken op de situatie, en of een inbreukprocedure op tafel ligt. Dat zou volgens haar ook voor andere landen met asielproblemen een opvang zijn, zoals Italië en België.

