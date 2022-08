Commissie pleit voor nauwere band met Golfstaten

woensdag 17 augustus 2022 , 13:19

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie wil nauwer samenwerken met de Gulf Co-operation Council (GCC), een samenwerkingsverband tussen Bahrein, Koeweit, Qatar, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië. In het licht van de gestegen energieprijzen en problemen de energievoorziening is de regio voor Europa van groot belang.

Energie is een belangrijk onderdeel van het partnerschap dat de EU voorstelt. Ook de handel in goederen en diensten moet makkelijker worden; eerdere onderhandelingen over meer vrijhandel moeten weer worden opgepakt.

De Commissie ziet een rol weggelegd voor de EU als het gaat om het ondersteunen van processen van verduurzaming en digitalisering in de regio. Het gaat dan om hulp én om handel en investeringen.

Op het gebied van veiligheid wil de Commissie meer en vaker zaken afstemmen met de GCC, zodat beide blokken samen meer kunnen bereiken op het terrein van conflictpreventie en -bemiddeling, en het bestrijden van terrorisme. De Commissie lijkt hier wel voorbij te gaan aan de rol van een aantal GCC-landen in Jemen. De Commissie is wel kritischer als het gaat om de mensenrechten.De Commissie pleit voor meer aandacht voor mensenrechten in de GCC-landen.

Bron: EU Monitor

