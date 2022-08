Eerder dan verwacht succes voor het Europees Openbaar Ministerie

woensdag 17 augustus 2022 , 13:07

Bron: Publiek domein

DEN HAAG (PDC) - In het eerste jaar van zijn bestaan heeft het Europese Openbaar Ministerie (EOM) 259 miljoen euro teruggevorderd, 28 mensen aangeklaagd en vier mensen veroordeeld. Een groot succes voor een dienst, die pas in de zomer van 2021 is opgericht en zijn eerste resultaten pas in het tweede jaar van functioneren verwachtte.

Volgens Laura Kövesi, de directeur van het EOM, is het echter niet allemaal rooskleurig. Volgens haar is geen enkel land vrij van corruptie en had ze nog meer onderzoeken kunnen starten, maar omdat de Europese Commissie haar niet voldoende budget gaf, is dit niet gelukt. Daarnaast nemen niet alle EU-lidstaten deel aan het EOM. De meeste landen delen echter wel informatie als hiernaar gevraagd wordt, maar Polen weigert dit stelselmatig. Andere landen, waaronder Hongarije, doen dit wel.

Het EOM is een onafhankelijk vervolgingsorgaan van de Europese Unie. De instantie is actief in de 22 deelnemende landen, met de doelstelling om strafbare feiten die nadelig zijn voor de financiën van de EU te onderzoeken.

Bron: Trouw

Delen

Terug naar boven