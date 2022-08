Handelstekort eurozone in eerste helft 2022 door energieprijzen

dinsdag 16 augustus 2022 , 11:00

Bron: Europees Parlement

LUXEMBURG (ANP) - De eurozone heeft in de eerste helft van dit jaar fors meer geïmporteerd vanuit de rest van de wereld dan een jaar eerder. De stijging overtreft de toename van de export naar gebieden buiten de eurozone, becijferde het Europese statistiekbureau Eurostat. Dat komt vooral door de import van relatief dure energie. Ook het verdere herstel na corona droeg bij aan toename van de invoer en uitvoer.

De totale import in het eerste halfjaar bedroeg 1534 miljard euro, 43 procent meer dan een jaar eerder. De export ging met bijna 19 procent omhoog, tot 1393 miljard euro. Daarmee heeft de eurozone een handelstekort. In het eerste halfjaar van vorig jaar exporteerde de eurozone nog meer dan er ingevoerd werd en was er dus een handelsoverschot.

In de eerste zes maanden van dit jaar nam de import uit Noorwegen het sterkste toe. Dat komt omdat dat land meer gas ging leveren ter vervanging van Russisch gas, waarvan juist minder werd afgenomen. Door de gestegen kosten voor gas steeg overigens wel de waarde van de import uit Rusland. De export naar Rusland nam door sancties juist af. De uitvoer naar de Verenigde Staten nam verhoudingsgewijs het meest toe.

