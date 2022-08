Duitsland tegen weren Russische toeristen, Finland pleit voor

maandag 15 augustus 2022 , 21:19

OSLO (ANP/RTR/DPA) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is tegen het weren van Russische toeristen uit Europa, terwijl de Finse premier Sanna Marin daar wel voor pleit vanwege de oorlog in Oekraïne. De afgifte van toeristenvisa aan Russische toeristen is steeds vaker het onderwerp van discussie en is maandag ook besproken tijdens een internationaal overleg in Oslo.

"Wat voor ons belangrijk is, is dat we begrijpen dat veel mensen Rusland ontvluchten omdat ze het niet eens zijn met het Russische regime", zei Scholz na de ontmoeting met de leiders van de Noordse landen. "Onze beslissingen mogen het niet ingewikkelder maken om het land te verlaten, om weg te komen van het leiderschap en de dictatuur in Rusland."

Marin erkent dat Russische burgers de oorlog niet zijn gestart, maar stelt dat tegelijkertijd moet worden beseft dat "zij de oorlog steunen". Haar standpunt komt overeen met dat van Estland, dat vorige week bekendmaakte Russische toeristen te willen weren. Volgens Marin is het "niet juist" dat deze groep bezienswaardigheden in Europa bezoekt op het moment dat Rusland in Oekraïne mensen doodt.

De Deense premier Mette Frederiksen zei in Oslo dat het idee moet worden besproken, terwijl de Zweedse premier Magdalena Andersson verklaarde nog geen standpunt te hebben ingenomen. Premier Jonas Gahr Stoere van Noorwegen, in tegenstelling tot de andere landen geen EU-lid, is net als Estland en Finland voor het weren van Russische toeristen.

