Strengere eisen aan brandstofkwaliteit voor export buiten Europa

maandag 15 augustus 2022

Bron: Europese Unie, 2014, foto: Jan-Joseph Stok

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse bedrijven die brandstoffen exporteren naar landen buiten Europa krijgen vanaf maandag te maken met strengere regelgeving. Daarmee wil de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) schade aan mens en milieu in lagelonenlanden beperken en hierop gaan handhaven.

Zo mogen brandstoffen niet meer dan 0,005 procent zwavel bevatten, en mag benzine voor maximaal 1 procent uit benzeen bestaan. De nieuwe regels moeten de luchtkwaliteit in met name West-Afrika verbeteren en de uitstoot van schadelijke stoffen beperken.

Sowieso rijden er in Afrika relatief veel auto's en busjes die eerder door Europa werden afgedankt, concludeerde de ILT eerder al. De voertuigen die naar Afrika worden verscheept stoten doorgaans relatief veel schadelijke stoffen uit en hebben meestal een ongeldige APK. Vaak zijn er ook problemen met de katalysator of het roetfilter als gevolg van de schadelijke stoffen in de brandstof.

De brandstoffen die in Nederland worden geproduceerd voor de export waren tot nu toe van lagere kwaliteit dan de brandstof die Europese landen gebruiken. In juni vorig jaar sprak de ILT bedrijven al aan op hun handelwijze. De nieuwe beleidsregels bieden de inspectie nu nieuwe handvatten voor handhaving.

