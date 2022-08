Spanje vraagt Duitsland om hulp voor gaspijp naar Centraal-Europa

vrijdag 12 augustus 2022 , 21:13

MADRID (ANP/DPA) - De Spaanse regering heeft Duitsland om hulp gevraagd voor het voltooien van een lang geplande gaspijpleiding tussen Portugal en Centraal-Europa. Volgens verantwoordelijk minister Teresa Ribera zou Duitsland zich moeten mengen in de onderhandelingen over de pijpleiding, die nu nog stopt bij Hostalric in Catalonië, oftewel meer dan 100 kilometer van de grens. Aan Franse kant moet er ook nog zo'n 120 kilometer pijpleiding worden aangelegd.

Donderdag pleitte de Duitse bondskanselier Olaf Scholz er ook al voor om het project, dat enkele jaren geleden werd stopgezet na protesten van milieugroeperingen, nieuw leven in te blazen. Daarbij verwees hij naar de oorlog in Oekraïne en de lagere gaslevering uit Rusland. Dit terwijl bepaalde Centraal-Europese landen voor hun gas erg afhankelijk zijn van de Russen.

Het project, MidCat genaamd, was bedoeld om gas uit Spanje en Portugal over de Pyreneeën naar Frankrijk te brengen om te helpen bij de bevoorrading van de rest van Europa. Op het Iberisch schiereiland staan namelijk veel fabrieken die met schepen aangevoerd vloeibaar gemaakt aardgas, ook wel bekend als lng, kunnen omzetten in normaal gas. Het afmaken van de pijpleiding zou nog minstens twee jaar kosten.

