Brussel: EU-visa weigeren aan alle Russen niet zomaar mogelijk

BRUSSEL (ANP) - EU-lidstaten zijn internationaal gebonden aan regels bij het toekennen van visa aan Russische burgers. De Europese Commissie waarschuwt dat er humanitaire redenen kunnen zijn waardoor Russen niet zomaar de toegang tot de EU mag worden geweigerd, inclusief voor bepaalde categorieën mensen, waaronder naaste familieleden, journalisten of Russische dissidenten.

EU-lid Letland verklaarde Rusland donderdag tot staatssponsor van terrorisme en roept andere EU-landen op het initiatief te volgen. Het betekent onder andere dat alle visa voor Russische burgers worden ingetrokken. Moskou noemt het Letse besluit "xenofobisch". Eerder riepen de premiers van Finland en Estland op de afgifte van toeristenvisa aan Russen in de EU te stoppen, nadat de Oekraïense president Zelenski dat had geopperd.

Een commissiewoordvoerster wilde desgevraagd geen "ja of nee" zeggen op de vraag of het dagelijks EU-bestuur het weren van Russische burgers vanwege de oorlog in Oekraïne steunt. Ze zei dat Brussel al in mei richtlijnen naar de 27 lidstaten heeft gestuurd over hoe om te gaan met visumaanvragen van Russische burgers. Elke aanvraag moet individueel worden beoordeeld. Er kunnen wel redenen zijn waarom een lidstaat een visum weigert, bijvoorbeeld omdat de persoon als een gevaar voor het land wordt beschouwd, zei ze.

De commissie zegt in contact te staan met de lidstaten over de kwestie. Er zijn steeds meer lidstaten die willen voorkomen dat Russische burgers naar de EU reizen, maar daar lijkt vooralsnog geen meerderheid voor te zijn. Landen waar veel Russen wonen, zoals Duitsland en Spanje, vrezen dat een inreisverbod ook families zou treffen die de oorlog niet steunen.

EU-leiders spraken er schande van toen de Amerikaanse president Donald Trump in 2017 per decreet een inreisverbod instelde voor burgers uit zes landen, waaronder Iran en Libië. Ze wezen er toen op dat het niet juist was om burgers op grond van hun nationaliteit te straffen voor hun autocratische regering. Trumps opvolger Joe Biden schrapte het decreet direct op de dag van zijn inauguratie in januari 2021.

